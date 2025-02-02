Госкомитет организовал видеоконференцию с молодыми представителями азербайджанской диаспоры

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал видеоконференцию с участниками Летних лагерей диаспорской молодежи по случаю Дня молодежи Азербайджана - 2 февраля.

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал видеоконференцию с участниками Летних лагерей диаспорской молодежи по случаю 2 Февраля - Дня молодежи Азербайджана.

Как сообщает Report , в видеоконференции, проведенной в рамках "Года Конституции и суверенитета", приняли участие более 200 молодых людей из 51 страны.

Во вступительной речи председатель Госкомитета Фуад Мурадов рассказал о важной роли молодежи в деятельности азербайджанской диаспоры. Он отметил, что благодаря вниманию и заботе государства выросло новое поколение, приверженное национальным ценностям и способное интегрироваться в молодое международное сообщество.

Он обратил внимание на важные шаги, предпринятые для сохранения и продвижения нашего богатого культурного наследия. Ф.Мурадов напомнил, что при поддержке Госкомитета и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры в различных регионах Азербайджана ежегодно организуются летние лагеря, где сотни представителей молодежи из Азербайджана и других стран мира получают возможность ближе ознакомиться с нашей страной, изучить ее историю, традиции и культуру.

На онлайн-встрече был показан видеоролик о проведенных до настоящего времени Летних лагерях диаспорской молодежи. Также были проведены дискуссии на такие темы, как объявление 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета", "2 Февраля – День молодежи Азербайджана", "Молодежная политика Азербайджана", "Роль летних лагерей в налаживании сетевого взаимодействия молодежной диаспоры", "Стратегические цели и задачи", грантовый конкурс Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, проекты, которые будут реализованы в интересах молодежи, а также объединение участников лагеря на единой платформе и другие.

Участники мероприятия отметили, что организация подобных конференций способствует развитию связей между представителями азербайджанской молодежи, проживающей в разных странах мира. Видеоконференцию с молодежью оценили как вклад в формирование более организованной азербайджанской диаспоры в будущем. Они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за чуткое отношение и заботу об азербайджанцах всего мира, заявив, что всегда будут разделять радость и печаль Азербайджана.

Отметим, что Летние лагеря диаспорской молодежи проводились в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачыне.