Госкомитет об азербайджанце, поздравившем армян

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Новость о поздравлении главой азербайджанской диаспоры Ростова-на-Дону Вагифом Мустафаевым армянского народа с праздником, особенно поздравление от имени всего азербайджанского народа, вызывает большое сожаление и беспокоит каждого нормального азербайджанца. Однако забывается одна реалия о том, что в организации, руководимой представляемым как глава диаспоры Вагифом Мустафаевым, нет никого кроме него и его супруги, армянки по национальности".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой в ответ на возникшие в последнее время споры в связи с поздравлением руководителем азербайджанской диаспоры в России армян с праздником.

"У Госкомитета нет никаких связей с человеком по имени Вагиф Мустафаев не только как с руководителем диаспоры, но и как с проживающим за рубежом индивидом", - сказали в комитете.

По полученной от активистов азербайджанской диаспоры в России информации, у Вагифа Мустафаева имеются близкие родственные связи с армянской семьей, он контролируется армянами: "Он управляется и финансируется крупным бизнесменом из Ростова Арутюном Сурмаяном. Безусловно, управляемый, финансируемый армянами Вагиф Мустафаев уже армянизировался, и такие его поступки не удивляют. Потому что у него только имя и фамилия азербайджанские. Как видно, распространенные в прессе новости отражают не всю действительность и преподносятся в раздутом виде, что противоречит общенародным и общегосударственным интересам",- сказали азербайджанские активисты.