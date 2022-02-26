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Госкомитет: Более 200 граждан Азербайджана обратились в оперативный штаб для эвакуации

Госкомитет: Более 200 граждан Азербайджана обратились в оперативный штаб для эвакуации Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана в связи с ситуацией в Украине находится в тесном контакте с диаспорскими организациями и активистами.
Диаспора
26 февраля 2022 г. 13:22
Госкомитет: Более 200 граждан Азербайджана обратились в оперативный штаб для эвакуации

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана в связи с ситуацией в Украине находится в тесном контакте с диаспорскими организациями и активистами.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Более 200 граждан Азербайджана обратились в оперативный штаб, созданный в Раде азербайджанцев Украины (РАУ), для эвакуации. Среди них также есть азербайджанские студенты, обучающиеся в Украине.

Граждан Азербайджана планируется эвакуировать через приграничные с Украиной страны. Для этого Государственный комитет по работе с диаспорой действует в координации с соответствующими государственными органами Азербайджанской республики.

В случае возникновения каких-либо проблем проживающие в Украине граждане Азербайджана могут связаться с оперативным штабом, созданным РАУ, по телефону +380 97 070 0085 или посредством email адреса [email protected]

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: "200 nəfərdən artıq Azərbaycan vətəndaşı Ukraynadan təxliyə olunmaq üçün müraciət edib"

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