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Госкомитет: Азербайджанцы не пострадали в результате наводнений в Европе

Госкомитет: Азербайджанцы не пострадали в результате наводнений в Европе "Жертв среди наших соотечественников в результате экстремальных погодных условий в Западной Европе нет".
Диаспора
17 июля 2021 г. 19:47
Госкомитет: Азербайджанцы не пострадали в результате наводнений в Европе

"Жертв и пострадавших среди наших соотечественников в результате экстремальных погодных условий в Западной Европе нет".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, Госкомитет регулярно поддерживает через Координационные советы связь с нашими соотечественниками в связи с наводнениями в Германии, Бельгии и Нидерландах.

"Сообщений о пострадавших среди наших соотечественников нет. При необходимости они могут обратиться в Госкомитет по работе с диаспорой и Координационные советы", - добавили в Госкомитете.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: "Avropadakı təbii fəlakətdən zərər çəkən azərbaycanlılar yoxdur"

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