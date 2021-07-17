Госкомитет: Азербайджанцы не пострадали в результате наводнений в Европе

"Жертв среди наших соотечественников в результате экстремальных погодных условий в Западной Европе нет".

"Жертв и пострадавших среди наших соотечественников в результате экстремальных погодных условий в Западной Европе нет".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, Госкомитет регулярно поддерживает через Координационные советы связь с нашими соотечественниками в связи с наводнениями в Германии, Бельгии и Нидерландах.

"Сообщений о пострадавших среди наших соотечественников нет. При необходимости они могут обратиться в Госкомитет по работе с диаспорой и Координационные советы", - добавили в Госкомитете.