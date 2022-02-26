Госкомитет Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим в Украине

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к соотечественникам, постоянно или временно проживающим в Украине и желающим в связи с ситуацией в стране эвакуироваться в Азербайджан.
Госкомитет Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим в УкраинеГоскомитет Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим в Украине Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к соотечественникам, постоянно или временно проживающим в Украине и желающим в связи с ситуацией в стране эвакуироваться в Азербайджан.
Диаспора
26 февраля 2022 г. 19:50
https://static.report.az/photo/be1cc386-c670-3bda-a128-6ed1912a320c.jpg
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi Ukraynada yaşayan azərbaycanlılara müraciət edib