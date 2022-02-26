Госкомитет Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим в Украине

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к соотечественникам, постоянно или временно проживающим в Украине и желающим в связи с ситуацией в стране эвакуироваться в Азербайджан.

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к соотечественникам, постоянно или временно проживающим в Украине и желающим в связи с ситуацией в стране эвакуироваться в Азербайджан.