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Госкомитет Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим в Украине

Госкомитет Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим в Украине Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к соотечественникам, постоянно или временно проживающим в Украине и желающим в связи с ситуацией в стране эвакуироваться в Азербайджан.
Диаспора
26 февраля 2022 г. 19:50
Госкомитет Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим в Украине

Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана обратился к соотечественникам, постоянно или временно проживающим в Украине и желающим в связи с ситуацией в стране эвакуироваться в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на комитет, в обращении говорится, что азербайджанцы, проживающие вблизи границ Украины с Польшей и Словакией, для эвакуации могут обратиться к активисту диаспоры Махмуду Гурбанову по телефонам: +48 795 759 534, +380 67 768 9272, +380 66 635 6155 и +380 67 738 1592.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi Ukraynada yaşayan azərbaycanlılara müraciət edib

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