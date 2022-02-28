Госкомитет: 10 азербайджанских студентов вывезены из Киева

Украинскую столицу покинули 9 азербайджанских студентов, которые несколько дней находились в затруднительном положении в подземной парковке одного из жилых домов в Киеве.

Украинскую столицу покинули 9 азербайджанских студентов, которые несколько дней находились в затруднительном положении в подземной парковке одного из жилых домов в Киеве.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

К ним присоединился еще один студент - наш соотечественник, и они отправились поездом из Киева в более безопасном направлении: "Госкомитет находится в постоянном контакте со студентами, просит их родителей и близких не переживать. Как только появятся подходящие условия, студенты будут переведены на территорию одной из граничащих с Украиной стран и оттуда эвакуированы в Азербайджан. По поручению правительства Азербайджана Государственный комитет по работе с диаспорой в координации с соответствующими государственными структурами продолжает работу по эвакуации наших соотечественников, проживающих на Украине, в Баку".