Госдеп США: Дети азербайджанцев Грузии отстранены от образования

"Наряду с политическими, экономическими и культурными препонами, главным препятствием для интеграции представителей национальных меньшинств в Грузии является слабое владение грузинским языком".

По сообщению местного бюро Report, об этом говорится в годовом отчете Госдепартамента США о соблюдении прав человека в Грузии.

Согласно документу, охватывающему 2019 год, некоторые национальные меньшинства подтверждают, что слабое владение государственным языком не позволяет им занимать должности на госслужбе, тем самым лишая участия в управленческих процессах:

“Как сообщили в Аппарате омбудсмена Грузии, незначительная представленность этнических меньшинств в центральной власти приводит в итоге к проблемам, связанным с процессом принятия решений на национальном уровне.

По данным на 12 декабря, в Аппарат омбудсмена и НПО Грузии поступило 15 жалоб о дискриминации по национальному и этническому признаку. Две жалобы, поступившие в Аппарат омбудсмена, были связаны с отказом коммерческих банков оказывать услуги лицам из Ирана, Ирака, Сирии и Нигерии".

В документе отмечается, что некоторые семьи, проживающие в регионах компактного проживания азербайджанцев в Квемо-Картли и Кахетия, в течение шести-девяти месяцев трудятся на высокогорных пастбищах, отчего их дети редко посещают школу.