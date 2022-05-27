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Город в США объявил 28 мая "Днем независимости Азербайджана"

Город в США объявил 28 мая "Днем независимости Азербайджана" На собрании, состоявшемся в мэрии города Санни-Айлс-Бич, штат Флорида, США, 28 мая 2022 года объявлен "Днем независимости Азербайджана".
Диаспора
27 мая 2022 г. 10:37
Город в США объявил 28 мая Днем независимости Азербайджана

На собрании, состоявшемся в мэрии города Санни-Айлс-Бич, штат Флорида, США, 28 мая 2022 года объявлен "Днем независимости Азербайджана".

Об этом сообщили Report в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Выступая на мероприятии, глава Американского общества Флорида-Азербайджан Эсмира Байрамова отметила, что в Азербайджане, впервые на мусульманском Востоке, было создано демократическое, правовое и светское государство, основанное 28 мая 1918 года - Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).

Э.Байрамова рассказала об истории провозглашения АДР, ее демократических реформах, а также о том, что именно в АДР впервые женщинам было предоставлено право голоса на выборах: "Азербайджанский народ не забыл наследие основателей республики, прошел через тяжелую борьбу, и осенью 1991 года сумел восстановить государственную независимость своей страны".

Затем Эсмире Байрамовой была вручена декларация, принятая администрацией города.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın Sanni Ayls Biç şəhərində mayın 28-i “Azərbaycanın Müstəqillik Günü” elan olunub

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