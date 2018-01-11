Глава ОКАУ: Преступления в отношении азербайджанцев происходят из-за неэффективной работы МВД Украины

Киев. 11 января. REPORT.AZ/ Митинг, прошедший накануне под зданием МВД Украины, является продолжением деятельности организации в ответ на неэффективную работу правоохранителей. Об этом украинскому бюро Report заявил председатель Объединённого конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев.

По его словам, участились случаи преступлений относительно азербайджанцев - похищения, вымогательства, убийства, расследование которых не даёт никакого результата. "У нас до сих пор нет информации о результате расследования преступлений, которые произошли три года тому назад. А сейчас мне поступают сигналы с разных уголков Украины от представителей диаспоры о преступлениях относительно азербайджанцев", - заявил глава ОКАУ.

Он отметил, что ранее организация проводила митинги, ОКАУ добивалась встреч с руководством МВД, но это не давало результатов. "Поэтому, спустя год мы вернулись к митингам и протестам, и это только начало нашей деятельности для того, чтобы заставить правоохранителей выполнять свои обязанности. Но я хочу отметить, что мы ни в коем случае не политизируем это, и не хотим чтобы какая-то политическая сила использовала нашу проблему в своих целях. Мы не говорим, что преступления относительно азербайджанцев происходят из-за политики государства, они происходят потому, что неэффективно работает МВД", - утверждает Тагиев.

Глава ОКАУ рассказал, что незадолго до митинга организовывал встречу брата и сына похищенного в Киеве бизнесмена Хикмета Абдуллаева с руководством МВД, а в декабре писал письма на имя президента Украины, генерального прокурора и главы МВД, но результатов пока нет.

"Новая полиция в форме американского образца это хорошо, но они должны выполнять свою работу", - резюмировал Ровшан Тагиев.