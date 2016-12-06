Глава общины: Многие исламские праздники в Украине проводятся благодаря азербайджанской диаспоре

Киев. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Украине созданы благоприятные условия для мусульман, нет никаких ограничений, заявил Report председатель мусульманской религиозной общины города Днепра Рамазан Курбанов, комментируя подписание первой в истории Украины Хартии мусульманских организаций.

"Мусульманская община очень тесно сотрудничает с азербайджанской диаспорой. В Днепре это третья по численности национальность после украинцев и россиян. С помощью и благодаря содействию азербайджанской диаспоры проводятся многие мусульманские праздники, в частности, завершение месяца Рамадана и Курбан-Байрам", - заявил Р.Курбанов.

Он отметил, что Хартию подписали представители религиозных общин и организаций, однако в дальнейшем планируется подписание документа и со стороны диаспорских мусульманских организаций.

"Я думаю, что первой из диаспорских организаций, которые подпишут Хартию, будут азербайджанцы. Мы за день до подписания Хартии с ними встречались, и уверенно могу сказать, что они ждали этого документа. Азербайджанцы живут здесь не один десяток лет, и Украина уже стала их родиной. Просто возникла необходимость документа, который будет определять некоторые аспекты деятельности мусульманских религиозных и национальных общин", - подчеркнул глава религиозной общины.

По его словам, в Украине созданы благоприятные условия для мусульман, и декларирование норм и рекомендаций будет этому только способствовать.

"Мусульманские общины стран постсоветского пространства постоянно общаются между собой и обмениваются информацией. И насколько нам известно, в некоторых странах мусульман ограничивают в их правах, даже в посещении мечети. В тоже время я могу подтвердить, что в Украине никаких проблем и ограничений не существует. Мы имеем поддержку и содействие от властей, с нами согласовываются некоторые действия и решения – это и есть соблюдение Конституции и законов", - указал Р.Курбанов.