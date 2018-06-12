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    Глава МИД Грузии: Наши отношения с Азербайджаном достигли уровня стратегического партнерства

    © Report

    Тбилиси. 12 июня. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.

    Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, реализуемые в регионе крупномасштабные энергетические и транспортные проекты, перспективы сотрудничества в формате Азербайджан-Грузия-Турция.

    М.Джанелидзе особо подчеркнул достижение отношений между странами уровня стратегического сотрудничества. 

    Он заявил, что Азербайджан и Грузия выступают в международных организациях с единой позиции.

    Ф.Мурадов отметил особое значение, придаваемое президентом Ильхамом Алиевым отношениям с Грузией: "Региональные проекты, реализуемые нашими странами, способствуют не только улучшению благосостояния наших народов, но и служат развитию региона в целом, а также обеспечивают энергобезопасность Европы".

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Отметим, что Ф.Мурадов находится с визитом в Грузии.

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