Глава МИД Грузии: Наши отношения с Азербайджаном достигли уровня стратегического партнерства

Тбилиси. 12 июня. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.
Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, реализуемые в регионе крупномасштабные энергетические и транспортные проекты, перспективы сотрудничества в формате Азербайджан-Грузия-Турция.
М.Джанелидзе особо подчеркнул достижение отношений между странами уровня стратегического сотрудничества.
Он заявил, что Азербайджан и Грузия выступают в международных организациях с единой позиции.
Ф.Мурадов отметил особое значение, придаваемое президентом Ильхамом Алиевым отношениям с Грузией: "Региональные проекты, реализуемые нашими странами, способствуют не только улучшению благосостояния наших народов, но и служат развитию региона в целом, а также обеспечивают энергобезопасность Европы".
В ходе встречи стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Отметим, что Ф.Мурадов находится с визитом в Грузии.
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