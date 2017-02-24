Глава государства Босния и Герцеговина посетит Баку

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич посетит Баку для участия на V Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Государственного комитета по работе с диаспорой.

В сообщении говорится, что в рамках форума М. Иванич выступит в обсуждениях на тему "Будущее международных отношений" и проведет несколько встреч.

Кроме Боснии и Герцеговины, на заседании примут участие президенты 6 стран - Латвии, Македонии, Албании, Черногории и Грузии.

Некоторые страны будут представлены на V Глобальном форуме на уровне премьер-министров и заместителей, глав парламентов.

В общем в работе форума ожидается участие более 500 гостей - влиятельных общественно-политических деятелей, ученых и экспертов из 50 стран.

В рамках форума будут проведены панельные обсуждения на тему "Будущее международных отношений: сила и интересы".

На форуме широко обсудят вопросы борьбы с терроризмом, необходимостью создания союзов в упорядочивании современных международных отношений, роль Китая в международных отношениях, угрозы популизма и экстремизма международной безопасности, создания сообщества безопасности Балтийского-Черного морей.