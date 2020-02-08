Глава Госкомитета призвал азербайджанцев к активности в соцсетях

Находящаяся с визитом в Саудовской Аравии делегация Госкомитета по работе с диаспорой провела встречу с проживающими в Эр-Рияде азербайджанцами.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, встречу, начавшуюся со звучания государственного гимна, открыл посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев, он высоко оценил визит в страну делегации Госкомитета.

Далее был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности Госкомитета.

Председатель Госкомитета Фуад Мурадов рассказал участникам мероприятия о деятельности руководимой им структуры, реализованных проектах, обратил внимание на учреждение Координационных советов в соответствии со "Стратегической дорожной картой", создание и сдачу в пользование наших соотечественников Домов Азербайджана, карту диаспоры в различных странах, распространение в соцсетях подготовленных пропагандистских средств и др. Он призвал наших соотечественников к активности в соцсетях, пригласил присоединиться к большой семье диаспоры.