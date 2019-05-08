Глава Госкомитета по работе с диаспорой встретился с руководителем представительства ЕС в Азербайджане

Руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас встретился с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым.
Как сообщили Report в Госкомитете, гостя проинформировали о проживающих за границей азербайджанцах и диаспорской деятельности страны.
На встрече провели широкий обмен мнениями по вопросам укрепления связей с диаспорой, информационной политике, коснулись деятельности диаспорских организаций, интегрирования азербайджанской диаспоры в общество стран, где они проживают.
Затем обсудили перспективы сотрудничества Госкомитета по работе с диаспорой с Евросоюзом.
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