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Глава Госкомитета по работе с диаспорой встретился с руководителем представительства ЕС в Азербайджане

Глава Госкомитета по работе с диаспорой встретился с послом ЕС

Руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас встретился с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым. 

Как сообщили Report в Госкомитете, гостя проинформировали о проживающих за границей азербайджанцах и диаспорской деятельности страны. 

На встрече провели широкий обмен мнениями по вопросам укрепления связей с диаспорой, информационной политике, коснулись деятельности диаспорских организаций, интегрирования азербайджанской диаспоры в общество стран, где они проживают.   

Затем обсудили перспективы сотрудничества Госкомитета по работе с диаспорой с Евросоюзом. 

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