Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину

“Как и в других областях Украины, в Донецкой области есть многонациональные города. Из малочисленных народов азербайджанцы очень активны".

“Как и в других областях Украины, в Донецкой области есть многонациональные города. Из малочисленных народов азербайджанцы очень активны".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава Донецкой областной военной администрации Украины Павел Кириленко.

Он отметил, что азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины, не покинули область, когда началась война:

“В ходе войны наши жители- азербайджанцы не только не покинули страну, но даже, в отличие от некоторых, начали защищать свою вторую родину. Многие из них не родились на территории Украины, но живут здесь уже много лет и считают это место своей второй родиной. Таких случаев здесь много. Украина всегда благодарна патриотам, которые сражаются за нее. Не обязательно быть украинцем по национальности, главное, любить суверенную Украину, в которой живешь, независимо от национальности”,- добавил он.