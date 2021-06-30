Глава Дома Азербайджана в Анкаре ответила на претензии

Турецко-азербайджанский фонд дружбы, сотрудничества и солидарности был учрежден в 1997 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и основателя Билькентского университета, профессора Ихсана Дограмаджи. Хотя в уставе фонда предусмотрен пункт

Турецко-азербайджанский фонд дружбы, сотрудничества и солидарности был учрежден в 1997 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и основателя Билькентского университета, профессора Ихсана Дограмаджи. Хотя в уставе фонда предусмотрен пункт об открытии Дома культуры и Исследовательского центра, до сих пор эти работы не были осуществлены.

Об этом Report сообщила председатель правления Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности, руководитель Дома Азербайджана в Анкаре, профессор Айгюн Аттар.

Комментируя претензии, связанные с Домом Азербайджана, глава организации отметила, что до 2019 года Турецко-азербайджанский фонд дружбы, сотрудничества и солидарности вел свою деятельность не в здании, которое было открыто общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а в офисе ректората Билькентского университета: "В том же году Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой отремонтировал и ввел в эксплуатацию здание фонда. В нашем распоряжении фотографии, наглядно демонстрирующие состояние фонда до его ремонта Госкомитетом. Государственный комитет по работе с диаспорой отремонтировал здание, являющееся духовным наследием Великого лидера, и передал его в распоряжение нашей диаспоры. Решение об открытии Дома Азербайджана было принято при поддержке Государственного комитета. Это вопрос, вытекающий из Устава нашего Фонда.

В соответствии с решением, принятым правлением в прошлом году, 28 июня состоялось официальное открытие Дома Азербайджана в Анкаре. Все нужды Дома Азербайджана покрывает Государственный комитет по работе с диаспорой. Здесь создана вся необходимая инфраструктура, в том числе библиотека и конференц-зал.

Действующий при Доме Азербайджана Шушинский Конгресс-центр открылся при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. Следует выразить признательность Государственному комитету, осуществляющему политику нашего государства наряду с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, за эту прекрасную деятельность на благо страны и в интересах государства".