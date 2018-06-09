Глава диаспоры: В Израиле имеется сильный интерес к Азербайджану

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "В Израиле имеется сильный интерес со стороны израильтян к Азербайджану".

Об этом Report сказал руководитель международной ассоциации "Азербайджан-Израиль" (АзИз) Лев Спивак.

По его словам, если в феврале между Баку и Тель-Авивом выполнялось 2 рейса в неделю, то сегодня их 10:

"К сожалению, есть пока проблема. В Израиле есть список стран, не рекомендуемые для поездок, и израильтяне к нему прислушиваются. Азербайджан попал в этот список в 1992 году. Но в него легче попасть, чем выйти. Я знаю, что посольство Израиля в Баку пытается пробить этот вопрос. Мы также пробиваемся к организации, которая этот список составляет. Их очень трудно расшевелить. Но я надеюсь, что руководители этой организации сами приедут в Азербайджан в качестве туристов и увидят, что здесь все в порядке и это вопрос закроется".