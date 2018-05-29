Глава диаспоры: Стартовало новое движение азербайджанцев в Европе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Интервью Report с председателем Магдебургского общества культуры Азербайджан-Германия, президентом Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева, вице-президентом Конгресса азербайджанцев Европы Яшаром Нифталиевым.

- В чем особенность консолидации и общественно-политической деятельности азербайджанцев в Германии?

- В Германии протекают сложные общественно-политические процессы. Большинство проживающих здесь азербайджанцев составляют перебравшиеся сюда лет 20-25 тому назад. Перенимая опыт наших братьев-турков, мы действуем здесь параллельно с ними. К примеру, наши турецкие братья очень содействовали представлению азербайджанцев в избирательных и административных органах Германии. На повестке интеграция азербайджанцев в различные политические партии и местные муниципалитеты. Мы намерены обеспечить свое присутствие в административных органах 16 земель Германии. Все это становится возможным в результате нашей совместной деятельности. Мы действуем при тесном сотрудничестве с азербайджанцами, проживающими в других странах Европы. Разумеется, основная наша цель – донесение всей правды об Азербайджане, поддержание авторитета и пропаганда нашей исторической Родины, являющейся региональным лидером. Сегодня мы реализуем и планируем различные проекты в Европе. К этой работе привлечены государственные деятели, правительственные чиновники, представители НПО. Все эти проекты призваны оказать содействие нашей стране, преследуя одну цель – донести до всего мира азербайджанские реалии.

- Сегодня основная ваша деятельность базируется на пропаганде, основанной на организации спортивных мероприятий. Расскажите о ходе этих соревнований…

- Ныне наша деятельность охватывает широкий спектр. Консолидация азербайджанцев в Европе вступает в новую плоскость. Иными словами, стартовало новое движение азербайджанцев в Европе. Оно базируется на принципах лоббистской деятельности. К примеру, мы собрали вокруг Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева профессиональных боксеров – представителей различных народов. Мы намерены довести их численность до ста. Это станет возможно благодаря ряду проектов. Вовлекаясь в деятельность комитета, спортсмены из различных стран Европы опосредованно становятся участниками процесса пропаганды азербайджанских реалий. Мы организуем, главным образом, профессиональные боксерские поединки. Свыше 10 лет мы ведем эту работу собственными силами. К этому привлечены профессиональные спортсмены из различных стран Европы. Расширяя нашу деятельность, мы привлечем и спортсменов соседних континентов. Кстати, мы проводим в Баку международный турнир, посвященный 100-летию АДР.

- Какие у Вас планы в связи с лоббистской и диаспоральной деятельностью?

- У нас обширные планы по поводу лоббистской деятельности. Мы всегда руководствуемся рекомендациями президента Ильхама Алиева, озвученными на съездах азербайджанцев мира и других мероприятиях. И это закономерно, поскольку иначе азербайджанец, живущий на чужбине и утративший связи с отчим краем, не сможет ощутить в себе силы. Ныне азербайджанские общины в различных уголках Европы отдают предпочтение совместной деятельности. Наши проекты – своего рода плоды подобной деятельности. Мы сплотились вокруг Конгресса азербайджанцев Европы, тесно сотрудничая с посольствами и Госкомитетом по работе с диаспорой. За последние месяцы встречи с политиками из различных стран Европы и в избирательных органах стали доброй традицией. Подобные встречи уже состоялись в Украине, Финляндии и Польше. Это первая ласточка нашей диаспоральной деятельности, часть нашей лоббистской работы. На этих встречах мы доносим до европейцев азербайджанские реалии, обсуждаем будущие проекты. Мы сообща отмечаем 100-летие АДР в различных странах с представителями местного населения. В целом, на ближайшее время у нас намечено множество лоббистских проектов.