Глава диаспоры: Азербайджанцы активны в вопросе сохранения целостности Украины - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Интервью Report с председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), президентом Ассамблеи национальностей Украины Ровшаном Тагиевым.

- Расскажите, пожалуйста, об истории становления диаспорской деятельности азербайджанцев в Украине.

- По окончании в Азербайджане средней школы, в 1986-1991 годах я проучился на историческом факультете Киевского государственного университета имени Шевченко, и с тех пор живу здесь. Этот период совпал с распадом СССР и переходом на рыночную экономику. Наряду с деятельностью в сфере бизнеса, я возглавил впервые созданный мной в Украине центр диаспоры - общество Азербайджан. Параллельно я также занимал пост сопредседателя Центра культуры тюркоязычных народов. Это общество я возглавлял до 1997 года. С 1997-го по 2002-й год занимал должность секретаря посольства Азербайджана в Украине, затем принял гражданство Украины и стал заниматься расширением бизнеса. Хотя я обладаю большими инвестициями в строительном и сельскохозяйственном секторах Украины, я не прекращал диаспорную деятельность до тех пор, пока не стал председателем Конгресса азербайджанцев Украины (КАУ). Дело в том, что претензии некоторых относительно истории возникновения Конгресса неуместны. Так, в то время, когда я работал в посольстве, а нынешний председатель комитета Назим Ибрагимов был послом Азербайджана в Украине, мы создали КАУ. В то время, по рекомендации общенационального лидера Гейдара Алиева, мы с Назимом Ибрагимовым создали в 1999 году конгресс для расширения деятельности диаспоры в Украине. Главное в том, что после обретения Азербайджаном независимости первый конгресс диаспоры был создан именно в Украине.

- Насколько азербайджанская диаспора активна в общественной и политической жизни Украины?

- Азербайджанцы в целом держат активную позицию в деле сохранения целостности Украины. Приятно, что Азербайджан отстаивает позицию Украины. Нам - азербайджанцам это знакомо потому, что мы потеряли Нагорный Карабах, такая же проблема есть и в Украине. Азербайджанская позиция понятна и ясна, надо просто об этом больше говорить в Украине.

- Отрадно, что именно представитель азербайджанского народа возглавляет организацию национальностей Украины. Но это одновременно и ответственность в столь непростое для Украины время.

- "Ассамблея национальностей Украины" взяла на себя обязанность укреплять дружбу и солидарность между разными этносами внутри страны, а также защищать их права и интересы. С момента создания организация поставила перед собой цель выносить на рассмотрение украинского парламента и правительства коллегиальные предложения о внесении определенных изменений в действующее законодательство по защите национальных меньшинств, а также искать пути сотрудничества с подобными международными объединениями. Этнические народности должны до конца защищать свои права. При возникновении любого неприятного момента, связанного с этим, обязательно нужно выдвигать требование перед политической властью, пользоваться своими правами перед судами. В настоящее время, когда Украина формируются новые политические и экономические устои, данный вопрос стоит еще острее. Кроме того, сегодня Ассамблея, как и другие общественные организации направляет свои усилия на организацию помощи для пострадавшим в военных действиях.

- Какую помощь оказывает азербайджанская диаспора пострадавшим от военных действий регионам Украины? Идет ли работа в этом направлении?

- Объединенный конгресс азербайджанцев Украины оказал большую помощь районам, пострадавшим в результате военных действий на востоке страны. Как и от имени ОКАУ, так и от имени Ассамблеи национальностей Украины, я, как азербайджанец, лично участвовал в этой акции.

Я со своими друзьями оказал гуманитарную помощь на сумму в 200 тыс. евро в прошлом году (медицинские оборудование, аппаратура, кровати и другое), отправив их в Мариуполь, Старобешево, там где шли бои. Оказали помощь Житомирскому госпиталю. В целом мы оказываем помощь тем, кто погибли на войне. Помогали тем, кто выезжали из Краматорска и других мест, где шла война.

- Что Вы можете сказать о III Глобальном Бакинском форуме, в котором участвовали экс-президенты Украины?

- Подобный форум, организованный на столь высоком уровне, в очередной раз подчеркивает возрастающий авторитет Азербайджана на мировом уровне. Происходящие сегодня в мире конфликты связаны с отсутствием взаимопонимания между представителями различных культур и цивилизаций. А на ежегодном Бакинском форуме влиятельные политики, ученые, экономисты, религиозные лидеры из разных континентов проводят дискуссии о всемирных бедах, вызывающих наибольшее беспокойство. Участники гуманитарного мероприятия высказывают мнение, что Бакинский форум становится интеллектуальным Давосом, где на самом высоком уровне ведутся дискуссии по вопросам, имеющим значение для всего человечества.

То, что сегодня в Азербайджан приехали три президента Украины и выступали на форуме - то же значимо. Была даже панель на форуме, посвященная Украине, где они представили свое видение и программы.

- Еще одним значимым и масштабным мероприятием в Азербайджане в этом году будут Первые Европейские Игры. Как нашим соотечественникам видится такое масштабное мероприятие из Украины?

- Первые Европейские игры свидетельствуют о том стремительном росте, который демонстрирует сегодня Азербайджан во всех сферах. Это поистине историческое событие. Первые Европейские игры станут крупнейшим мероприятием и важным спортивным событием в истории не только Азербайджана, но и всей Европы. Азербайджан является страной со спортивными традициями, где всегда уделялось много внимания развитию спорта, а в последние годы эта поддержка увеличилась в разы, и именно это позволило стране занять достойное место в олимпийской семье. Активисты азербайджанской диаспоры в Украине также во всех своих мероприятиях подчеркивают эти факторы и приглашают гостей посетить Баку, где пройдут Игры, ни чем не отстающие от всемирных Олимпийских.