Глава азербайджанской диаспоры в Украине посетил агентство Report - ФОТО

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), президент Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев посетил агентство Report.

Глава азербайджанской диаспоры ознакомился с деятельностью агентства.

В ходе визита состоялась встреча Р.Тагиева с главным редактором агентства Мурадом Алиевым, а также журналистами политического отдела, освещающими деятельность азербайджанской диаспоры.

Глава ОКАУ отметил, что азербайджанская диаспора активно участвует в общественной и политической жизни Украины.

Он призвал более внимательно относиться к проблемам азербайджанцев и их слаженной деятельности в рамках диаспорских организаций за рубежом, в том числе в Украине, указав на важность распространения объективной информации.

В ходе встречи также обсуждался вопрос вклада азербайджанцев в обеспечение территориальной целостности и суверенитета Украины, освещение событий в Украине азербайджанскими СМИ и ряд других вопросов.

В свою очередь, говоря о деятельности агентства Report, главный редактор М.Алиев отметил, что деятельности азербайджанской диаспоры за рубежом в агентстве уделяется большое внимание. По его словам, избрание Р.Тагиева президентом Ассамблеи национальностей Украины является большим достижением деятельности азербайджанской диаспоры.

На встрече также принимал участие активный член Харьковского отделения ОКАУ Васиф Набиев.

Отметим, что Ассамблея национальностей Украины объединяет в себе Украинский Еврейский фонд, Всеукраинский татарский культурный центр, Всеукраинский центр тюркоязычных народов, Объединенный конгресс азербайджанцев Украины, Общество азербайджанцев Крыма, Конгресс гагаузов Украины и организации других проживающих в стране этнических народов.