Диаспорская организация азербайджанцев Московской области прояснила ситуацию касательно ареста Галиба Агаева

Москва. 24 февраля. REPORT.AZ/ Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Галиб Агаев пробудет под домашним арестом до 16 марта. Совет Региональной Национально-Культурной Автономии азербайджанцев Московской области опровергает обвинения в мошенничестве.

Об этом московскому корреспонденту Report заявили в пресс-службе РНКАА МО.

В организации заявили, дело против Галиба Агаева не должно быть квалифицировано как уголовное.

"С 2003 года мы как общественная организация проводим в жизнь проект "Азербайджан глазами российских школьников и студентов". Ежегодно собирали и отправляли в Баку, Гянджу и Мингячевир отличившихся российских школьников и студентов. Потом они рассказывали своим сверстникам о том, что видели в Азербайджане, создавая тем самым положительный образ страны. Затем, учитывая напряженность в отношениях между Россией и Турцией после сбитого самолёта, мы решили проводить аналогичные туры российской молодёжи и в Турции. Подчеркну, что большинство таких акций мы проводили на собственные средства.

В 2014 году между РНКАА МО и Фондом "Русский мир" было заключено соглашение, согласно которому Фонд предоставлял нам грант в размере 600 тысяч рублей для организации приезда турецких и азербайджанских студентов в Россию. То есть это было логическое продолжение нашей многолетней работы.

Получив грант, мы сразу же приступили к работе и объявили конкурсы по знанию русского языка и литературы в вузах Анкары, Антальи и Мингячевира. В декабре 2014 года в Анталье, совместно с русской диаспорой Турции" прошёл круглый стол, посвящённый итогам этого конкурса. На мероприятии, в частности, участвовал представитель посла России в Турции, ныне покойного Андрея Карлова.

В январе 2015 года 20 победивших в конкурсе молодых людей из Турции и Азербайджана приехали в Москву, где для них проведены познавательные экскурсии по столице и городам "Золотого кольца России". Отмечу, что расходы на приезд, размещение и программу этого тура вышли далеко за пределы суммы выделенного нам гранта. К сожалению, многие расчёты приходилось делать буквально из кармана, то есть за наличные средства.

После отъезда студентов мы предоставили финансовую отчётность в Фонд "Русский мир", но они отказались признавать наличные расчёты, даже в виде чеков за те или иные услуги. Посоветовавшись с юристами, мы пересмотрели документы и предоставили новую отчётность. Но опять же представители Фонда согласились принять отчёт лишь о сумме около 320 тысяч рублей. Отмечу, что весь этот год с января 2015 по январь 2016 года между РНКАА МО в лице председателя Галиба Агаева и Фондом "Русский мир" не прекращались контакты и постоянно проходили консультации. Поэтому для нас было неожиданностью, когда Фонд подал на нас заявление в следственные органы.

21 февраля Галиб Агаев был арестован сотрудниками Следственного комитета по Северо-Западному округу Москвы и полицией и доставлен в Хорошевский суд столицы. Здесь судья Сабира Рагимова вынесла решение о домашнем аресте Галиба Агаева до 16 марта 2017 года, то есть на время ведения расследования. На сегодняшний день Галиб Агаев находится у себя дома.

Совет РНКАА МО признаёт, что дело разрослось из-за несвоевременного предоставления необходимых документов: если бы мы вовремя подключили юристов, то вопрос можно было быстро уладить.

Сейчас РНКАА МО совместно с Фондом "Русский мир" ищет пути выхода из создавшейся ситуации. В частности, решено, что РНКАА МО возместит Фонду оставшиеся по отчётности 280 тысяч рублей, что впоследствии будет предоставлено в следственные органы. Вопрос об этом должен решиться в ближайшее время", - говорится в заявлении Совета РНККА МО.