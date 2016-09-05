Глава азербайджанской диаспоры обратился к президенту Украины с призывом не допустить расовой, межэтнической розни

Киев. 5 сентября. REPORT.AZ/ Глава Ассамблеи национальностей Украины, президент Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев обратился к президенту Украины Петру Порошенко с призывом не допустить расовой, межэтнической розни и взять на личный контроль защиту прав и свобод представителей ромской национальности.

Как сообщает Report, данное обращение было сделано в связи с инцидентом в селе Лощиновка, где в заброшенном доме на окраине нашли тело 9-летней девочки со следами насильственной смерти. В совершенном преступлении подозревается 20-летний ром.

По данному событию в Киеве состоялась пресс-конференция "Многонациональная Украина за мир, согласие и справедливость".

Как передает Report, спикеры выразили свое беспокойство относительно выселения жителей села Лощиновка Измаильского района Одесской области по национальному признаку. Депутаты сельсовета Лощиновки таким образом отреагировали на убийство, которое совершил человек ромской национальности.

"Совершить преступление может человек любой национальности, и в таком случае должна быть персональная ответственность. Самосуд и преследования рома – недопустимое явление в правовом обществе", - заявил Ровшан Тагиев.

Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил, что мир и согласие в обществе будут только тогда, когда будут соблюдаться права национальных меньшинств. "В Украине проживают представители более 130 народов, однако государственная этнонациональная политика фактически отсутствует, в то же время набирает обороты политика этнического национализма, которая порождает в обществе искусственное межэтническое напряжение", - подчеркнул Кожара.