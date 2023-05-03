Глава азербайджанской диаспорской организации назначен на руководящую должность

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук Хикмет Джавадов назначен на руководящую должность.

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук Хикмет Джавадов назначен на руководящую должность.

Как сообщает Report, он назначен советником председателя Верховной рады Украины.

Отметим, что Хикмет Аловсат оглу Джавадов родился в 1982 году в Баку.

В 1998 году, окончив с отличием среднюю школу, поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета. Получил степень магистра с отличием.

Продолжил образование в Институте государства и права имени В.М.Корецкого Национальной академии наук Украины. В 2008 году стал кандидатом юридических наук, а в 2018 - доктором юридических наук.

В настоящее время является старшим научным сотрудником Института государства и права имени В.М.Корецкого НАН Украины. Автор двух научных монографий и свыше 40 научных статей.

В Украине он сочетал научную деятельность с общественной. В 2010 году Х.Джавадов стал шеф-редактором издающейся в Киеве газеты "Слово Азербайджана". Также являлся руководителем проектов двух документальных фильмов, одной книги и учебного пособия, составленного для воскресной азербайджанской школы. Среди них фильм "Пилот, который видел ад", снятый в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы", и театральный спектакль "Дети, которые не выросли".

В 2005-2012 гг. возглавлял международную общественную организацию "Пульс демократии", а с 2012 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины".

В 2014-2016 гг. Х.Джавадов был главным координатором диаспорского центра Совета сотрудничества тюркоязычных стран. В 2016 году был удостоен медали "Терегги".

В настоящее время занимает должность секретаря рабочей группы Верховной рады по межпарламентской дружбе с Азербайджаном. В качестве лидера азербайджанской диаспоры Джавадов был организатором четырех форумов, посвященных связям между Азербайджаном и Украиной, создал юридическую клинику для проживающих в Украине азербайджанцев. Во время Второй карабахской войны он был автором проекта "Марш диаспоры".

Х.Джавадов активно участвует в информационной войне для доведения азербайджанских и украинских реалий до международной общественности.

Джавадов является гражданином Украины, женат, имеет троих детей.