Глава азербайджанского дома в Хатае: Сложилась ужасная ситуация, 35 моих близких нет в живых

"Самая трагическая ситуация сложилась в провинции Хатай - в городах Антакья, Искандерун и Самандаг. Это ужасная ситуация, 35 моих близких уже нет в живых".

"Самая трагическая ситуация сложилась в провинции Хатай - в городах Антакья, Искандерун и Самандаг. Это ужасная ситуация, 35 моих близких уже нет в живых".

Об этом анкарскому бюро Report сказал глава Азербайджанского дома в Хатае Башар Кёмюр.

По его словам, от города Антакья практически ничего не осталось:

"Более половины города в руинах. Ситуация в Искандеруне также очень трагична. 90 процентов города Самандаг разрушено. Наши исторические и туристические достопримечательности оказались разрушены".

Башар Кёмюр сказал, что масштабы разрушений в Хатае очень велики:

"Сейчас я приехал к месту, где ранее располагались отели "Арсуз", чтобы поддержать людей. Отели были разрушены полностью. Я живу в городе Эрзин провинции Хатай. Мы вынуждены продолжать жить в палатках, но сегодня вечером мы должны покинуть это место в связи с указаниями".