Глава Ассамблеи: За последние несколько лет в результате усилий азербайджанцев в Украину были привлечены инвестиции на сотни миллионов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В городе Черновцы Ассамблеей национальностей Украины (АНУ) совместно с Фондом Фридриха Эберта, принадлежащим Социал-демократической партии Германии, было проведено собрание под названием "Иплементация европейских стандартов для национальных меньшинств Украины"

Как сообщает Report, на собрании приняли участие первый вице-губернатор Черновицкой области Михаил Павлюк, представитель министерства культуры Владимир Ходоковский, руководитель АНУ, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, вице-президент Конгресса азербайджанцев Европы Ровшан Тагиев, руководитель организации "МАРТ" Александр Войтенко, украинский эксперт по образованию Андрей Кинаш и ряд экспертов, чиновников области.

В заседании приняли участие представители Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областей. Выступивший Ровшан Тагиев сообщил, что Украина считается многонациональной страной Европы: "Наряду с тем, что Украина является многонациональной страной, здесь царит межнациональная толерантность. Наряду с этим в стране необходима поддержка государственных чиновников в применении европейских стандартов по отношению к малым народностям".

Р.Тагиев также отметил необходимость внедрения европейских стандартов в отношениях между малыми народностями и властью в стране.

Он отметил, что если в этом вопросе государственные чиновники и простой народ будут действовать сообща, то никаких противоречий и быть не может: "Напротив, в результате деятельности наций возрождается экономика Украины. Только в результате деятельности нашего Конгресса за последние несколько лет были подписаны экономические соглашения на сотни миллионов, привлечены инвестиции. Думаю, что власть должна учесть это".

Он также привел участникам в пример толерантность на исторической родине в Азербайджане.

На заседании эксперты прочитали госслужащим лекции о том, насколько важна политика толерантности и мультукультурализма в развитии Украины. Также были приведены примеры из рекомендаций ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, связанных с национальными меньшинствами.