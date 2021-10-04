Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа

Джейхун Маммадов избран Генеральным секретарем Рады азербайджанцев Украины (РАУ) не так давно. Однако у этой организации много добрых дел, о которых новоиспеченный руководитель знает не понаслышке, поскольку не один год был активистом диаспорской организа

Джейхун Маммадов избран Генеральным секретарем Рады азербайджанцев Украины (РАУ) недавно. Однако у этой организации много добрых дел, о которых новоиспеченный руководитель знает не понаслышке, поскольку не один год был активистом диаспорской организации. О том, как прошли первые «президентские» 100 дней, какие направления будут в приоритете, кто сегодня «лица» Азербайджана в Украине он рассказал в интервью Report.az

- Какими были для вас первые три месяца работы в качестве руководителя Рады азербайджанцев Украины.

- Очень ответственными. Во-первых, мне нужно было оправдать доверие людей, которые меня рекомендовали на эту должность. Это два уважаемых в нашей диаспоре в Украине человека – Олег Крапивин – глава Конгресса киевских азербайджанцев и Хикмет Джавадов – руководитель Объединенного конгресса азербайджанцев, сопредседатели Рады азербайджанцев Украины. Во-вторых, люди, которые голосовали за меня, должны были по моим первым шагам увидеть, что они не ошиблись. А самое главное – так работать для Азербайджана, как и его сыновья в каждый из 44 дней Второй карабахской войны не жалевшие своих жизней для освобождения захваченных врагом земель. Простите за громкие слова, но после того, что совершил наш народ в Отечественную войну, планка в служении родине для каждого из нас поднялась на значительно большую, чем ранее, высоту. Надо соответствовать.

Что же касается конкретных дел, то мы решили упрочить наши связи с другими диаспорскими организациями. И, в первую очередь, со странами, входящими в Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Мероприятия, начавшиеся со встречи с представителями диаспоры казахского народа, были продолжены с делегациями других стран. Затем состоялись переговоры с диаспорами мусульманских стран, которые также выразили готовность к упрочению связей и расширению сотрудничества. Мы планируем проведение совместной конференции.

Для того чтобы донести до украинской общественности реалии Азербайджана, руководство РАУ провело ряд встреч с главами ряда изданий, обсудили планы сотрудничества. В июле в Киеве был подписан меморандум о создании «Международной платформы Украина-Азербайджан». Цель платформы - оперативно, непредвзято и честно информировать широкую общественность Украины и Азербайджана о событиях, которые происходят в обеих странах не только в политической, но и других сферах.

Необходимость доносить до мировой общественности правду о реалиях Азербайджана остается актуальной и сейчас, поскольку даже победа Азербайджана во Второй Карабахской войне не отрезвила Армению. В своем блоге на liga.net я комментирую происходящие события, рассказываю о новостях, делюсь впечатлениями о мероприятиях, проводимых совместно с украинскими коллегами. В ближайшее время на политическом форуме украинской и азербайджанской молодежи будет создана международная Рада этнической молодежи, проживающей в Украине, участники которой посетят также фотовыставку о победе Азербайджана в 44-дневной войне по восстановлению его территориальной целостности.

- Нашим читателям интересно было бы узнать о соотечественниках, проживающих сегодня в Украине, многие из которых пользуются заслуженным признанием и в Украине и на исторической родине.

- К счастью, здесь много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся два народа. Они работают во всех сферах - в науке, культуре, бизнесе, медицине, всего не перечислить. Назову некоторые имена, хотя их гораздо больше.

Этим летом на фестивале “Этнический венок”, проходившем под слоганом "Мы разные, но мы вместе. Мы - дети твои, Украина!" и посвященном 30-й годовщине независимости Украины и Дню государственного флага, нашу Родину представляла Рада азербайджанцев Украины.

Фестиваль был организован Азербайджанским культурным центром имени Муслима Магомаева. Им руководит народный артист Украины Гурбан Аббасов. Наряду с нашей страной здесь были представлены национальные культуры более 60 стран мира, а наш соотечественник Гурбан Аббасов исполнил песню Муслима Магомаева “Aзербайджан”.

Совсем недавно, в середине прошлого месяца, в Харькове состоялось знаменательное событие – открытие памятника великому азербайджанскому поэту и мыслителю, принадлежащему не только азербайджанской, но и мировой культуре Низами Гянджеви. Его автор – наш соотечественник, известный скульптор, народный художник Украины Катиб Мамедов. Персональные выставки его работ проходили в Украине, России, Швейцарии и других странах. Произведения мастера находятся в музеях, галереях и частных коллекциях многих стран мира.

В этом же городе живет и работает еще один наш известный соотечественник - заслуженный художник Азербайджана, народный художник Украины, обладатель престижных международных наград «Золотой ягуар», «Европейское качество», «Высшая проба», «Золотой Меркурий» и других - Сейфаддин Гурбанов. Он автор памятника Низами в Любляне (Словения). Там же в городе Марибор есть еще одна его работа – памятник Герою Советского Союза и Словении, героическому сыну Азербайджана Мехти Гусейнзаде. В Киеве воздвигнуты памятники азербайджанскому поэту-мыслителю Имамеддину Насими, народному артисту СССР Муслиму Магомаеву, замечательному азербайджанскому поэту Самеду Вургуну, автором которых является Гурбанов.

Еще один наш известный соотечественник – Ариф Гулиев, профессор кафедры международного права Института международных отношений Национального авиационного университета Украины, академик Украинской академии наук. Он глава общественной организации «Ученый совет азербайджанцев Украины».

Григорий Джамалович Гусейнов - украинский писатель, единственный азербайджанец, получивший высшую государственную награду Украины в области культуры, литературы и искусств - Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко.

Словом, рассказывать можно о многих. И мы гордимся тем, что наши соотечественники проявляют себя лучшим образом в Украине, тем самым позитивно влияя на имидж Азербайджана.

- Какие направления в работе диаспорских организаций сегодня вы считаете приоритетными, как они реализуются?

- На мой взгляд, для любой диаспорской организации самой важной, приоритетной частью деятельности должна быть работа с молодежью. Выражение «молодежь – наше будущее» обретает судьбоносный смысл для тех, кто живет вдали от исторической родины. Родившиеся уже в другой стране молодые люди могут ассимилироваться настолько, что забудут, откуда они родом. А этого допустить нельзя.

Безусловно, наши соотечественники должны интегрироваться в страну своего проживания. Это важно не только для них самих, но и для Азербайджана в целом. Потому что в этом случае у них появляется больше возможностей быть полезными своей родине. Проигравшие войну наши злосчастные соседи распускают по всему миру различные бредни. Но без нашей молодежи будущего не построить, и тем более не сохранить диаспорские организации. Поэтому большое внимание мы уделяем работе воскресных школ. Здесь есть возможность учить азербайджанский язык, узнать историю, культуру своего народа, его достойных сынов, и просто пообщаться с земляками, вместе отметить праздники. Это и есть школа жизни. Таких школ в Украине десятки.

Помимо этого, РАУ уделяет большое внимание спорту. На олимпиаде в Токио наш 22-двухлетний соотечественник Парвиз Насибов завоевал серебро по греко-римской борьбе. На юниорском чемпионате в Сараево три призовых места на пьедестале почета заняли тоже наши соотечественники, принеся Украине золотую, серебряную и бронзовую медали. Я думаю, что спорт воспитывает не только сильных людей, но и учит упорству в достижении целей, развивает у молодых стремление к победе, соперничество, поддерживает амбиции. И на примере наших победителей мы воспитываем тех, кто идет за ними.

Элеонора Абаскулиева