​Генконсул Азербайджана в Екатеринбурге: У наших народов – вековые отношения

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Год назад губернатор Евгений Куйвашев во главе свердловской делегации совершил визит в Азербайджан, его принимал президент страны Ильхам Алиев. С тех пор крупнейшие свердловские предприятия заключили с азербайджанскими партнерами крупные контракты, а теперь Екатеринбург готовится стать площадкой для российско-азербайджанского форума (он должен состояться в июне 2015 года).

Как передает Report, корреспондент Znak.com встретился с Генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге Султаном Гасымовым, чтобы узнать о том, как южнокавказская страна превратилась в ближайшего друга свердловчан.

Прежде чем начать отвечать на вопросы, Гасымов настаивает на обязательном заявлении:

— Я любой разговор с журналистами начинаю вот с чего: мы с огромным уважением относимся к России и великому русскому народу. У наших народов – вековые отношения, мы с большим уважением относиться к российским законам и традициям и к этому же призываем наших соотечественников, живущих на Урале. Многие из них живут здесь уже 30-40 лет. Наши народы – друзья. И мы чувствуем хорошее отношение как со стороны властей – городских, областных, так и со стороны обывателей. Мы чувствуем тепло. Для нас задача №1 – гуманитарные и культурные отношения, чтобы народы друг друга узнавали.

— Год назад губернатор Евгений Куйвашев ездил в Азербайджан, его принимали на самом высоком уровне – президента страны. Были достигнуты определенные договоренности. Какие из них реализованы, как продвинулось сотрудничество с тех пор?

— Действительно, это был очень успешный визит, в нем принимало участие немало представителей Свердловской области – это и господа Куйвашев, Соболев, Орлов, Пумпянский, Сиенко и многие другие. По протоколу встреча с Ильхамом Гейдаровичем Алиевым должна была проходить полчаса, а длилась час десять – такой интересной она получилась. И особенно приятно, что Свердловская область вела себя очень достойно. Приехали с конкретными взаимовыгодными проектами, которые уже реализуются.

— Например, «Уралвагонзавод» объявил о поставках Азербайджану вагонов – 2900 штук. Будут и другие партии?

— Да, это сотрудничество только начинается. Покупателем выступили «Железные дороги Азербайджана», которые и ранее покупали вагоны в России, но на других предприятиях. Азербайджан активно развивает свою железнодорожную инфраструктуру, в том числе направление через Грузию и Турцию в Европу, так что вагоны нам нужны. Но с Россией в железнодорожной сфере у нас особые отношения – мало того, что железнодорожники все родом из СССР и хорошо знают друг друга, так и колея одной ширины – удобно сотрудничать.

— На переговорах был и Дмитрий Пумпянский. С «Синарой» отношения налажены?

— Да, и тоже в железнодорожной сфере. Две недели назад я летал в Баку вместе с представителями «Синары». Мы договорились о покупке девяти пригородных поездов «Ласточка» для Азербайджана. Сейчас Баку готовится принять Европейские игры, и эти поезда нужны для подготовки инфраструктуры. Уже в апреле в Екатеринбург приедет руководитель «Железных дорог Азербайджана», но технические специалисты компании уже осмотрели поезда и обговорили все детали, вплоть до покраски поездов в нужные цвета. Кстати, первые месяцы водить «Ласточки» будут свердловские машинисты и обслуживать поезда будут уральские техники. Они же помогут обучить местных специалистов. Я надеюсь, что и здесь сотрудничество будет расширяться, и первые девять «Ласточек» станут лишь опытной партией.

— Сообщалось также, что Евгений Куйвашев и премьер республики Артур Расизаде год назад обсуждали некие проекты в нефтяной сфере. Что имелось в виду? Есть ли прогресс?

— Речь шла о нескольких проектах, в том числе о поставках оборудования для бурения с уральских предприятий в Азербайджан. Я могу быть не в курсе деталей экономических договоренностей: наше дело – организовать политический диалог, а предприниматели уже обсудят нюансы между собой.

Я думаю, что значительно больше информации появится после очередного российско-азербайджанского форума, который в этом году пройдет в Екатеринбурге. Он предположительно состоится в июне этого года. Площадка и время пока уточняются. Мероприятие, как правило, проходит на уровне не ниже вице-премьеров двух стран, с российской стороны этот вопрос курирует вице-премьер Дмитрий Рогозин.

— Есть ли у азербайджанского бизнеса планы по реализации крупных проектов в Свердловской области? Я слышал об идее строительства логистического терминала.

—Азербайджан – экономически самое мощное государство в своем регионе, и, конечно, мы заинтересованы в самых разнообразных проектах в разных странах. Идея строительства логистического терминала в Екатеринбурге действительно есть, предполагалось, что это будет проект, который российская и азербайджанская сторона профинансируют 50 на 50. Такой комплекс мог бы стать современным центром распределения товаров из Азербайджана – в первую очередь, овощей и фруктов.

— Заменой «Овощебазы №4»?

— В каком-то смысле да, но мне даже сравнивать не хочется: тот проект, что я видел, – это комплекс европейского уровня, современный, высокотехнологичный. К моему сожалению, пока что проект только в стадии обсуждения – так получается, что основной поток плодоовощной продукции уходит в сторону Москвы. А жаль, вы даже не представляете, какие в Азербайджане овощи и фрукты. Тут таких не найти!

— Где же вы покупаете овощи? Кстати, ходите в азербайджанские рестораны в Екатеринбурге? Можете что-то порекомендовать?

— Честно скажу, без хороших овощей и фруктов страдаем (смеется). Азербайджанские рестораны в Екатеринбурге есть, но в самом Баку кухня все же лучше. В Москве есть очень хорошие рестораны, где и повара азербайджанцы, и все ингредиенты везут напрямую из Азербайджана. Здесь действительно не хватает хоть одного такого ресторана. Но в Москве это сделать проще: там из Баку несколько рейсов в день, а в Екатеринбурге пока только два в неделю – «Уральских авиалиний» и «Азербайджанских авиалиний».

— Рейсов может стать больше?

— Я надеюсь. Мне лично очень радостно видеть на самолетах, летающих в Баку из Екатеринбурга, всё больше свердловчан. Кто-то летит по бизнесу, кто-то – отдохнуть. Некоторые состоятельные люди купили себе дома и квартиры в Азербайджане. Недавно я встретил на борту самолета гендиректора «Уральских Авиалиний» Сергея Скуратова. Я спрашиваю его: «Вы весь мир объездили, как вам Баку?». Он отвечает: «Потрясающий город!».

— Насколько велика азербайджанская диаспора в Свердловской области? Это сплоченная группа?

— Нужно разделять понятия. Мы – генеральное консульство, государственная структура, представляющее иностранное государство. Есть диаспора, это общественная организация. И есть множество азербайджанцев, живущих в Свердловской области, как граждан Азербайджана, так и граждан России. Их около 50 тысяч. Мы прилагаем все усилия, чтобы россияне, свердловчане узнавали всё лучшее об азербайджанском народе, его культуре, традициях, о связях Азербайджана и России. За пять с половиной лет работы Генерального консульства тут многое удалось сделать. В 2011 году в Екатеринбург приезжала дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, которая возглавляет «Фонд Гейдара Алиева» в Москве. Она подарила местной онкологической больнице карету «скорой помощи», провела здесь три дня, ей очень понравился город. Такие визиты укрепляют наши связи.

У нас также есть программа «Дорога в Азербайджан», которая выходила на ОТВ. Она получила «Тэфи» – и это программа, которую мы начинали делать едва ли не на любительском уровне.

— Кстати, программа будет выходить? Почему остановился её выпуск?

— Это уникальная программа: не ретрансляция из Азербайджана, а собственный продукт. Мы очень ею гордимся и сейчас ищем медиа-площадку, где она будет выходить в будущем.

— Что касается азербайджанцев, живущих в Екатеринбурге, – в каких в основном сферах они работают?

— В основном это сфера обслуживания, образования и здравоохранения. Но эта ситуация меняется: молодое поколение азербайджанцев более образованное, более современное. Думаю, если мы вернемся к этому разговору через 10-15 лет, расклад будет совсем другой.

— С какими проблемами обращаются азербайджанцы в консульство?

— В первую очередь, это проблемы въезда и выезда, утери паспортов. Каждый день у нас на приеме 30-40 человек.

— Бывают жалобы на национальное или религиозное притеснение?

— К счастью, этого в Свердловской области нет. Большое спасибо местным властям за то, что прилагают усилия к сохранению межнационального мира здесь.

— Азербайджан по своей Конституции – светская страна, но при этом она на 99% мусульманская по вере. Жалуются ли азербайджанцы в Екатеринбурге на какие-то проблемы с отправлением религиозных обрядов? На нехватку мечетей, например?

— Азербайджан – светское демократическое государство, основной религией которого является ислам. На востоке впервые в Азербайджане женщина получила право голоса.

А что касается мечетей в Екатеринбурге – я не вправе рассуждать об этом, это внутреннее дело России.

— В прошлом году гремел скандал вокруг «Дома Азербайджана», который собирались построить в Основинском парке. На той неделе губернатор Евгений Куйвашев распорядился подыскать другой участок для этой постройки.

Какое ваше отношение к истории?

— Что касается моего личного мнения по поводу «Дома Азербайджана», то что плохого, если в городе появится современное, красивое здание? Это же подарок всем екатеринбуржцам. И если это будет построено с соблюдением всех российских законов, то это будет хороший проект.

— Еще один особняк в центре Екатеринбурга занимает филиал «Международного банка Азербайджана». Что это за организация, каковы ее планы развития? Я видел банкомат прямо на входе в генеральное консульство.

— Это крупный азербайджанский банк, который имеет филиалы во многих странах мира, в том числе в Екатеринбурге. Они действительно приобрели в собственность прекрасное здание в центре города, и, насколько мне известно, очень успешно развиваются. В том числе банк помогает в осуществлении крупных сделок, например, через него проходит контракт по покупке вагонов УВЗ.

— Новые визиты свердловского губернатора в Азербайджан планируются?

— Деловые поездки свердловчан в Баку происходят очень интенсивно, но визита губернатора пока не планируется. Мы рассчитываем, что большой прогресс в отношениях и двух стран, и конкретно Свердловской области с Азербайджаном, будет продемонстрирован на летнем форуме «Россия-Азербайджан» в Екатеринбурге. Я уверен, там объявят и обо многих новых проектах, и о новых направлениях сотрудничества.