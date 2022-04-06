В России скончался известный азербайджанский предприниматель

Генеральный директор крупнейшего Липецкого цементного завода Эльвин Мамедов скончался от сердечной недостаточности в возрасте 37 лет.

Генеральный директор крупнейшего Липецкого цементного завода Эльвин Мамедов скончался от сердечной недостаточности в возрасте 37 лет.

Об этом Report сообщил писатель-публицист Акбар Гошалы.

Эльвин Мамедов - сын известного российского мецената Алиша Забид оглы Мамедова.

Родившийся в 1958 году в селе Орабон Шекинского района, Алиш Мамедов является депутатом Государственного Собрания Республики Саха, почетным гражданином Саха и заслуженным строителем. В настоящее время он является руководителем диаспорcкой организации - Общества азербайджанцев Саха.