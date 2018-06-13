Фуад Мурадов встретился в Грузии с губернатором региона, где компактно проживают азербайджанцы

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Тбилиси.13 июня. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился в Грузии с губернатором региона Квемо-Картли Григолом Немсадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, во встрече приняли участие посол Азербайджана в этой стране Дурсун Гасанов, глава грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов, депутат Савалан Мирзоев и другие официальные лица.

Г.Немсадзе отметил, что азербайджанцы составляют 45% населения региона Квемо-Картли:

"Они играют важную роль в укреплении этого региона и грузинского государства. Грузинское государство создает для них все условия для развития своей культуры, языка и традиций".

Губернатор сказал, что Азербайджан - близкий сосед и друг Грузии: "Мы в тяжелые дни все чувствовали помощь и поддержку дружественного азербайджанского народа. Поэтому благодарны азербайджанскому народу и лично президенту Ильхаму Алиеву. Азербайджан и Грузия обладают широкими возможностями для развития связей между регионами. Мы бы хотели, чтобы бизнесмены, инвесторы из Азербайджана вкладывали капитал в этот регион".

Г.Немсадзе высоко оценил проекты SOCAR в Грузии и, особенно, в данном регионе.

Ф.Мурадов сказал, что между исторически соседствующими и дружественными народами никогда не было серьезных проблем и конфликтов: "Это само по себе очень большой показатель и образец. Стратегическое партнерство между нашими странами создает широкие возможности для развития сотрудничества. Регион Квемо-Картли обладает богатой культурой, широкими возможностями доя развития сельского хозяйства и туризма. Азербайджан и, в частности, имеющий большой опыт в реализации культурных проектов Фонд Гейдара Алиева может оказать помощь в реализации проектов в данном регионе по сохранению, восстановлению культурного наследия. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева уделяет этим вопросам большое внимание".

Председатель Госкомитета отметил, что Азербайджан и Грузия заинтересованы в расширении связей между регионами и вложении инвестиций.