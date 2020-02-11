Председатель Госкомитета встретился в Дохе с азербайджанцами

Находящаяся с визитом в Катаре делегация Госкомитета по работе с диаспорой встретилась с проживающими в этой стране азербайджанцами.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

В начале прошедшей в Дохе встречи прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, после чего был продемонстрирован видеоролик о деятельности Госкомитета.

Выступивший на мероприятии председатель Госкомитета Фуад Мурадов проинформировал о деятельности возглавляемой им структуры, осуществляемых проектах, учреждении Координационного совета по 29 странам и т.д.

"С учетом того, что в основе работы диаспоры лежит патриотизм, эта деятельность должна осуществляться нашими соотечественниками. Госкомитет поддерживает все инициативы наших проживающих за рубежом соотечественников по защите интересов нашей страны, пропаганде азербайджанских реалий в мире, предотвращению армянской антипропаганды в отношении Азербайджана", - отметил председатель Госкомитета.

На мероприятии также присутствовал посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов.