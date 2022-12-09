Фуад Мурадов: В вузы Азербайджана могут привлечь влиятельных ученых из-за рубежа

Предусмотрен проект по привлечению в высшие учебные заведения Азербайджана живущих и работающих за рубежом влиятельных ученых.

Предусмотрен проект по привлечению в высшие учебные заведения Азербайджана живущих и работающих за рубежом влиятельных ученых.

Об этом турецкому бюро Report сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

"Как известно, многие наши соотечественники, живущие за рубежом, занимаются наукой. У них очень большие достижения. Пять лет назад мы создали базу данных проживающих за рубежом ученых. Ежегодно в разных странах мира проводились встречи с этими учеными", - сказал Ф.Мурадов.

Председатель Госкомитета отметил, что азербайджанцы, занимающиеся научной деятельностью за рубежом, способствуют повышению международного престижа Азербайджана.