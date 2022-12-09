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Фуад Мурадов: В вузы Азербайджана могут привлечь влиятельных ученых из-за рубежа

Фуад Мурадов: В вузы Азербайджана могут привлечь влиятельных ученых из-за рубежа Предусмотрен проект по привлечению в высшие учебные заведения Азербайджана живущих и работающих за рубежом влиятельных ученых.
Диаспора
9 декабря 2022 г. 20:27
Фуад Мурадов: В вузы Азербайджана могут привлечь влиятельных ученых из-за рубежа

Предусмотрен проект по привлечению в высшие учебные заведения Азербайджана живущих и работающих за рубежом влиятельных ученых.

Об этом турецкому бюро Report сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

"Как известно, многие наши соотечественники, живущие за рубежом, занимаются наукой. У них очень большие достижения. Пять лет назад мы создали базу данных проживающих за рубежом ученых. Ежегодно в разных странах мира проводились встречи с этими учеными", - сказал Ф.Мурадов.

Председатель Госкомитета отметил, что азербайджанцы, занимающиеся научной деятельностью за рубежом, способствуют повышению международного престижа Азербайджана.

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Версия на английском языке Fuad Muradov: Azerbaijani universities can attract influential scientists from abroad
Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov: "Xaricdəki nüfuzlu elm adamları Azərbaycanın ali təhsil ocaqlarına gətirilə bilər"

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