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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов сделал предупреждение армянским диаспорским организациям.

Как сообщает Report, председатель комитета заявил, что армяне должны отказаться от своих грязных деяний.

По его словам, армяне совершают провокации против Азербайджана в тех странах, где проживают: "Поэтому Азербайджанские диаспорские организации должны объединиться. Азербайджанские земли находятся под оккупацией Армении. Они должны знать, что в ближайшее время мы нанесем им удары".