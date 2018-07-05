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    Фуад Мурадов сделал предупреждение армянским диаспорским организациям

    © Report

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов сделал предупреждение армянским диаспорским организациям.

    Как сообщает Report, председатель комитета заявил, что армяне должны отказаться от своих грязных деяний.

    По его словам, армяне совершают провокации против Азербайджана в тех странах, где проживают: "Поэтому Азербайджанские диаспорские организации должны объединиться. Азербайджанские земли находятся под оккупацией Армении. Они должны знать, что в ближайшее время мы нанесем им удары".

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