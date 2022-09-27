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Фуад Мурадов выразил отношение к нападениям на посольства Азербайджана за рубежом

Фуад Мурадов выразил отношение к нападениям на посольства Азербайджана за рубежом 11:27
Диаспора
27 сентября 2022 г. 12:06
Фуад Мурадов выразил отношение к нападениям на посольства Азербайджана за рубежом

Страны, в которых произошли армянские провокации и нападения на посольства Азербайджана, должны очень жестко на это отреагировать.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, армянская община Франции особо отличилась, совершив нападение на наше посольство в Париже.

"Азербайджанская диаспора не занимается незаконной деятельностью в странах проживания. Ее члены провели за три недели более 40 мирных акций и шествий", - заявил он.

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Версия на английском языке Fuad Muradov commented on attack on Azerbaijani embassies
Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov Azərbaycan səfirliklərinin hücuma məruz qalmasına münasibət bildirib

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