Фуад Мурадов проинформировал участников форума в Шуше об акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын

Председатель Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджана Фуад Мурадов проинформировал участников форума в Шуше руководителей ответственных за диаспору госструктур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) об акции протеста на дороге

Председатель Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджана Фуад Мурадов проинформировал участников форума в Шуше руководителей ответственных за диаспору госструктур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) об акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, Мурадов отметил, что Армения занимается расхищением природных ресурсов Азербайджана.

"Очень важно, чтобы дружественные страны знали об этом", - отметил Мурадов.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже десятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.