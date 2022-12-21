О нас

Фуад Мурадов проинформировал участников форума в Шуше об акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын

Фуад Мурадов проинформировал участников форума в Шуше об акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын Председатель Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджана Фуад Мурадов проинформировал участников форума в Шуше руководителей ответственных за диаспору госструктур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) об акции протеста на дороге
Диаспора
21 декабря 2022 г. 15:24
Фуад Мурадов проинформировал участников форума в Шуше об акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын

Председатель Государственного комитета по делам диаспоры Азербайджана Фуад Мурадов проинформировал участников форума в Шуше руководителей ответственных за диаспору госструктур стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) об акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, Мурадов отметил, что Армения занимается расхищением природных ресурсов Азербайджана.

"Очень важно, чтобы дружественные страны знали об этом", - отметил Мурадов.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже десятый день.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov Şuşa forumunun iştirakçılarını Xankəndi-Laçın yolundakı aksiya barədə məlumatlandırıb

Другие новости из категории

Фуад Мурадов: Будет создана электронная база для укрепления сотрудничества тюркских государств
Фуад Мурадов: Будет создана электронная база для укрепления сотрудничества тюркских государств
21 декабря 2022 г. 14:55
В Шуше проходит форум глав госструктур ОТГ, ответственных за вопросы диаспоры 
ФотоВ Шуше проходит форум глав госструктур ОТГ, ответственных за вопросы диаспоры 
21 декабря 2022 г. 14:26
Диаспоры Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана подписали меморандумы
ФотоДиаспоры Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана подписали меморандумы
20 декабря 2022 г. 17:07
Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
ФотоСтартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
20 декабря 2022 г. 16:18
Абдулла Эрен: Международный форум Баку-Шуша очень важен
Абдулла Эрен: Международный форум Баку-Шуша очень важен
20 декабря 2022 г. 15:52
Диаспора Азербайджана в Германии обратилась к общественности в связи с армянским экотерроризмом
Диаспора Азербайджана в Германии обратилась к общественности в связи с армянским экотерроризмом
16 декабря 2022 г. 16:30
Проживающие за рубежом азербайджанцы выступили в поддержку акции НПО на дороге Шуша-Ханкенди
Проживающие за рубежом азербайджанцы выступили в поддержку акции НПО на дороге Шуша-Ханкенди
13 декабря 2022 г. 17:55
В Госкомитете состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти великого лидера Гейдара Алиева
ФотоВ Госкомитете состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти великого лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2022 г. 20:36
В Париже прошла церемония памяти великого лидера Гейдара Алиева
ФотоВ Париже прошла церемония памяти великого лидера Гейдара Алиева
12 декабря 2022 г. 18:49
Фуад Мурадов: В вузы Азербайджана могут привлечь влиятельных ученых из-за рубежа
Фуад Мурадов: В вузы Азербайджана могут привлечь влиятельных ученых из-за рубежа
9 декабря 2022 г. 20:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi