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Председатель Госкомитета по работе с диаспорой встретился с послом Швейцарии в Азербайджане

Фуад Мурадов принял Муриэль Пеневейре

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Муриэль Пеневейре. 

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, на встрече стороны коснулись деятельности проживающих в Европе азербайджанцев, диаспорских организаций в различных странах и общин в Азербайджане.

Ф.Мурадов проинформировал о проводимых в последние годы работах, диаспорской политике, интеграции проживающих и обучающихся за рубежом соотечественников в общества стран, где они живут, а также рассказал о крупномасштабных проектах, осуществляемых для укрепления связей с Азербайджаном.  

В свою очередь, М.Пеневейре коснулась диаспорской политики своей страны и заявила о важности взаимного сотрудничества. 

Было отмечено, что расширение сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, последовательный и систематический обмен мнениями представляют важное значение. 

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