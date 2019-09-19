Председатель Госкомитета по работе с диаспорой встретился с послом Швейцарии в Азербайджане

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Муриэль Пеневейре.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, на встрече стороны коснулись деятельности проживающих в Европе азербайджанцев, диаспорских организаций в различных странах и общин в Азербайджане.

Ф.Мурадов проинформировал о проводимых в последние годы работах, диаспорской политике, интеграции проживающих и обучающихся за рубежом соотечественников в общества стран, где они живут, а также рассказал о крупномасштабных проектах, осуществляемых для укрепления связей с Азербайджаном.

В свою очередь, М.Пеневейре коснулась диаспорской политики своей страны и заявила о важности взаимного сотрудничества.

Было отмечено, что расширение сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, последовательный и систематический обмен мнениями представляют важное значение.