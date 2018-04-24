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    Фуад Мурадов: Президент дал серьезные указания по поводу проживающих за границей азербайджанцев

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Выражаю признательность господину президенту. Это огромное доверие и ответственность".

    Об этом в заявлении Report сказал новый председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

    По его словам, Госкомитет, председателем которого он является, незамедлительно выполнит все указания: "Мы продолжим свою работу в данном направлении. Проживающие за рубежом наши соотечественники, люди, долгое время живущие за пределами Азербайджана, ждут от Госкомитета по работе с диаспорой поддержки, заботы и любви. В этом направлении есть серьезные указания президента. Мы вместе достойно выполним все поставленные задачи". 

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