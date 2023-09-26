Фуад Мурадов: Планы великого лидера Гейдара Алиева всегда были связаны с развитием тюркского мира

Планы великого лидера Гейдара Алиева всегда были связаны с современным Азербайджаном и развитием тюркского мира.

Планы великого лидера Гейдара Алиева всегда были связаны с современным Азербайджаном и развитием тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на I молодежном форуме диаспорских организаций тюркских стран, посвященном теме "Гейдар Алиев и тюркский мир".

Председатель комитета напомнил о деятельности Гейдара Алиева в сфере развития диаспоры: "Гейдар Алиев всегда уделял большое внимание развитию азербайджанской диаспоры. Еще в 1994 году на саммите глав тюркоязычных государств в Стамбуле великий лидер сказал, что "наше сотрудничество основано на единстве языка и деятельности наших народов". Общенациональный лидер отметил на съезде TÜRKSOY в Баку, что организация может сделать больше для наших народов. На этом фоне значимы такие знаменательные события, как 150-летний юбилей Абая Кунанбаева, 660-летний юбилей Тамерлана, 500-летний юбилей Физули".