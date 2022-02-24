Фуад Мурадов отправился в Швецию

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов примет участие в мероприятиях, проводимых в Швеции и Норвегии в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов примет участие в мероприятиях, проводимых в Швеции и Норвегии в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, 25 февраля руководство Госкомитета примет участие в памятном мероприятии и выставке, организованной посольством Азербайджанской Республики в Швеции.

На выставке будут представлены более 30 фотографий известного фотографа Микаэля Силкеберга, снятых на освобожденных территориях в 2021 году, во время его визита в Азербайджан при поддержке Госкомитета.

В рамках визита также запланированы встречи с официальными лицами Швеции, представителями азербайджанской диаспоры и главой еврейской общины.

27 февраля Ф.Мурадов посетит школу имени Низами Гянджеви при Норвежско-азербайджанской молодежной организации в Осло, которая действует по выходным, а затем примет участие в выставке и памятном мероприятии, посвященном Ходжалинскому геноциду.