Глава Госкомитета обсудил вопросы сотрудничества с турецкой делегацией

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с турецкой делегацией, находящейся с визитом в Азербайджане.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с турецкой делегацией, находящейся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что на встрече говорилось о дальнейшем развитии азербайджано-турецких дружеских и братских отношений, укреплении основ этих отношений Шушинской декларацией.

Фуад Мурадов отметил, что в соответствии с рекомендациями президента Азербайджана Ильхама Алиева совместно с тюркскими государствами последовательно и системно реализуются различные проекты.

Глава Турецко-азербайджанского общества солидарности и культуры в Стамбуле Сафар Каракоюнлу поблагодарил за теплый прием.

В завершение гостям были вручены подарки и сделана памятная фотография.