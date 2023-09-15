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Глава Госкомитета обсудил вопросы сотрудничества с турецкой делегацией

Глава Госкомитета обсудил вопросы сотрудничества с турецкой делегацией Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с турецкой делегацией, находящейся с визитом в Азербайджане.
Диаспора
15 сентября 2023 г. 18:47
Глава Госкомитета обсудил вопросы сотрудничества с турецкой делегацией

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с турецкой делегацией, находящейся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что на встрече говорилось о дальнейшем развитии азербайджано-турецких дружеских и братских отношений, укреплении основ этих отношений Шушинской декларацией.

Фуад Мурадов отметил, что в соответствии с рекомендациями президента Азербайджана Ильхама Алиева совместно с тюркскими государствами последовательно и системно реализуются различные проекты.

Глава Турецко-азербайджанского общества солидарности и культуры в Стамбуле Сафар Каракоюнлу поблагодарил за теплый прием.

В завершение гостям были вручены подарки и сделана памятная фотография.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFuad Muradov Türkiyə nümayəndə heyəti ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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