Фуад Мурадов обратился к проживающим за рубежом азербайджанским бизнесменам

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"Было бы хорошо, если бы проживающие за рубежом азербайджанские бизнесмены инвестировали в Азербайджан. Поэтому мы проводим очень серьезную работу в этом направлении".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов сказал на церемонии, посвященной подписанию Меморандума между Госкомитетом и Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Он подчеркнул, что для проживающих за рубежом соотечественников будут созданы более благоприятные возможности для инвестиций в Азербайджан:

"Одной из задач, поставленных перед нами президентом Ильхамом Алиевым, является развитие отношений с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, внесение вклада наших соотечественников в экономику Азербайджана в будущем. При помощи Фонда Гейдара Алиева открываются азербайджанские школы в Европе. В то же время при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой начали функционировать азербайджаноязычные школы под названием "Карабах". Азербайджанские бизнесмены, проживающие за рубежом, также активно участвуют в деятельности этих школ. Поэтому мы думаем над созданием возможностей по развитию пропаганды для инвестирования проживающими за рубежом азербайджанскими бизнесменами в различные сферы в Азербайджане".