​Фуад Мурадов о разногласиях между диаспорскими организациями

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Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов выразил отношение к разногласиям между азербайджанскими диаспорскими организациями в некоторых странах.

Как сообщает Report, на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" председатель Госкомитета отметил, что деятельность диаспорских организаций не связана с каким-то конкретным лицом, это работа общины, вопрос добровольности, любви к Родине.

"Порой по тем или иным причинам бывают обиды. Мы не заставляем их осуществлять совместную деятельность, но и враждовать не надо. У нас есть общий враг, и он известен, наши земли оккупированы Арменией. Поэтому мы не должны давать врагу шанса озвучивать негативные мысли об азербайджанской диаспоре".