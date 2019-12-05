Фуад Мурадов: Нам очень важна сплоченность азербайджанских организаций в России - ИНТЕРВЬЮ

Интервью российского бюро Report c председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым

- Расскажите о цели Вашего визита в Россию и проведенных встречах.

- С 23 по 27 ноября я находился с официальным визитом в России. В рамках визита состоялись встречи с представителями "Россотрудничества" (Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), с замминистра иностранных дел России. Кроме того, были проведены встречи с уполномоченными представителями Госдумы России и Администрации президента. Мы посетили Центр азербайджанской культуры, созданный по инициативе российского представительства Фонда Гейдара Алиева во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И.Рудомино. Во дворе библиотеки установлен бюст видного азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими по случаю его 650-летия. Разумеется, побывали мы и в посольстве Азербайджана в России, в частности, посетили зал, в котором общенациональный лидер Гейдар Алиев выразил свой протест в связи с Январской трагедией. Визит выдался весьма плодотворным. На всех встречах присутствовал наш уважаемый посол Полад Бюльбюльоглу.

Понятное дело, что в рамках визита мы не смогли охватить всю Россию, ограничившись лишь Москвой и Московской областью. Но, несмотря на это, нам удалось провести ряд важных встреч. Мы лишний раз убедились в том, сколь самоотверженно наши соотечественники в России стоят на страже государственности и независимости Азербайджана. Четырем нашим соотечественникам в Москве, включая уважаемого Рамиза Абуталыбова, были вручены медали.

Порядка четырех часов мы беседовали с представителями азербайджанской общины, обсудив основные направления деятельности, насущные проблемы и пути выхода из них. На встрече присутствовал посол Азербайджана в России, который ответил на вопросы, относящиеся к сфере деятельности посольства. По итогам обсуждений мы определили общий вектор деятельности и условились решать проблемы сообща. Нам очень важна сплоченность действующих в России азербайджанских организаций.

- Как Вы оцениваете итоги встреч, проведенных в государственных органах России, а также с азербайджанцами, проживающими в Москве и Московской области? Проявятся ли итоги этих встреч в ближайшем будущем?

- Разумеется, проявятся. На встрече с азербайджанской общиной мы представили проекты, реализованные нами за более, чем полутора года. В частности, те, что касаются координационных советов. Ныне в 29 странах действуют 11 наших координационных советов. У нас предусмотрены специальные программы Diaspora TV, Diaspora FM, "Online xəritə", "Tanıyaq, tanıdaq" и многие другие. Все сошлись во мнении о необходимости подобных программ.

Долгое время в этом направлении действовала федеративная структура азербайджанцев – ВАК, но ныне ее нет, поэтому нам необходимо продолжить работу в данной плоскости. Надеюсь, что все сложится удачно. Мы встретили огромную поддержку со стороны российских госструктур. Нам весьма важно мнение России и очень хотелось бы сотрудничать в данном вопросе. Уверенно могу сказать, что я ощутил огромную поддержку, оказываемую азербайджанцам. В то же время подчеркивалась необходимость интеграции наших соотечественников. Уже определены некоторые компоненты "Дорожной карты". Мы должны все верно сформулировать и следовать в этом направлении. Полагаю, нам удастся достигнуть результатов в ближайшем будущем.

- Вы почти два года как возглавляете Государственный комитет по работе с диаспорой, хочется спросить, будет ли продолжение подобных визитов?

- Это был мой первый официальный визит. Как Вы знаете, Азербайджан и Россия – стратегические партнеры. Будучи государственной структурой, Комитет всегда учитывает подобные аспекты. Важно придерживаться протокола. Принимая это во внимание, было необходимо провести безотлагательные мероприятия в ряде стран. Визит в Россию как раз пришелся ко времени. Азербайджанская община в России ждала нас с нетерпением, всё интересовалась, когда же состоится визит. Мы работаем планомерно, чтобы избежать непредвиденных проблем. Достаточно беглого взгляда на нашу деятельность по всем странам, чтобы понять планомерность проводимых работ. Мы избрали этот путь. Учитываются отношения, законы и порядки. Так будет и впредь. Мы с нашими российскими коллегами выработали план. Так, в предстоящем году мы намерены посетить регионы России и провести встречи с проживающими там нашими соотечественниками. Все идет по плану, нет причин для беспокойства. У нас намечены планы на будущий год. Надеюсь, мы сможем претворить в жизнь предусмотренное в "дорожной карте".