Фуад Мурадов: Будет создана электронная база для укрепления сотрудничества тюркских государств

Для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами будет создана электронная база.
Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов сказал 21 декабря на форуме руководителей ответственных за диаспору госструктур Организации тюркских государств (ОТГ).
Он отметил, что с целью обеспечения оперативности, количества новостей, распространяемых на официальной интернет-странице комитета, создана интерактивная карта. Благодаря карте можно получить информацию о диаспоре в любой точке мира.
По словам председателя Госкомитета, были организованы конференции, в которых приняли участие тысячи наших соотечественников из более чем 60 стран мира.