Фуад Мурадов: Будет создана электронная база для укрепления сотрудничества тюркских государств

Для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами будет создана электронная база.

Для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами будет создана электронная база.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов сказал 21 декабря на форуме руководителей ответственных за диаспору госструктур Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что с целью обеспечения оперативности, количества новостей, распространяемых на официальной интернет-странице комитета, создана интерактивная карта. Благодаря карте можно получить информацию о диаспоре в любой точке мира.

По словам председателя Госкомитета, были организованы конференции, в которых приняли участие тысячи наших соотечественников из более чем 60 стран мира.