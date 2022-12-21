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Фуад Мурадов: Будет создана электронная база для укрепления сотрудничества тюркских государств

Фуад Мурадов: Будет создана электронная база для укрепления сотрудничества тюркских государств Для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами будет создана электронная база.
Диаспора
21 декабря 2022 г. 14:55
Фуад Мурадов: Будет создана электронная база для укрепления сотрудничества тюркских государств

Для укрепления сотрудничества между тюркскими государствами будет создана электронная база.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов сказал 21 декабря на форуме руководителей ответственных за диаспору госструктур Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что с целью обеспечения оперативности, количества новостей, распространяемых на официальной интернет-странице комитета, создана интерактивная карта. Благодаря карте можно получить информацию о диаспоре в любой точке мира.

По словам председателя Госкомитета, были организованы конференции, в которых приняли участие тысячи наших соотечественников из более чем 60 стран мира.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov: "Türk dövlətləri üçün elektron baza yaradılacaq"

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