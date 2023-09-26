Фуад Мурадов: Азербайджанская диаспора в этом году провела более 100 акций в разных странах

Азербайджанская диаспора в этом году провела более 100 пикетов и митингов в разных государствах. Сегодня нашей основной целью является доведение до мировой общественности размера ущерба, причиненного минами, установленными Арменией и сепаратистским режимо

Азербайджанская диаспора в этом году провела более 100 пикетов и митингов в разных государствах. Сегодня нашей основной целью является доведение до мировой общественности размера ущерба, причиненного минами, установленными Арменией и сепаратистским режимом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Он сказал, что Азербайджан на протяжении трех лет обращается по этому поводу в различные структуры ООН: "Эти обращения распространяются в качестве документов.

Наша диаспора выражает позицию по каждому вопросу, связанному с Азербайджаном. После 44-дневной войны диаспорским организациям была дана подробная информация о Лачынской дороге, о всех событиях, происходящих на ней. Наша диаспора также проводит акции информационного характера. Одна из таких акций прошла перед зданием офиса ООН. В ходе этой акции была представлена информация об установленных за последние три года минах, произведенных в Армении".