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Фуад Мурадов: Азербайджанская диаспора в этом году провела более 100 акций в разных странах

Фуад Мурадов: Азербайджанская диаспора в этом году провела более 100 акций в разных странах Азербайджанская диаспора в этом году провела более 100 пикетов и митингов в разных государствах. Сегодня нашей основной целью является доведение до мировой общественности размера ущерба, причиненного минами, установленными Арменией и сепаратистским режимо
Диаспора
26 сентября 2023 г. 14:13
Фуад Мурадов: Азербайджанская диаспора в этом году провела более 100 акций в разных странах

Азербайджанская диаспора в этом году провела более 100 пикетов и митингов в разных государствах. Сегодня нашей основной целью является доведение до мировой общественности размера ущерба, причиненного минами, установленными Арменией и сепаратистским режимом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Он сказал, что Азербайджан на протяжении трех лет обращается по этому поводу в различные структуры ООН: "Эти обращения распространяются в качестве документов.

Наша диаспора выражает позицию по каждому вопросу, связанному с Азербайджаном. После 44-дневной войны диаспорским организациям была дана подробная информация о Лачынской дороге, о всех событиях, происходящих на ней. Наша диаспора также проводит акции информационного характера. Одна из таких акций прошла перед зданием офиса ООН. В ходе этой акции была представлена информация об установленных за последние три года минах, произведенных в Армении".

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Версия на английском языке Fuad Muradov: Azerbaijani diaspora held over 100 events in different countries this year
Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov: "Azərbaycan diasporu bu il müxtəlif ölkələrdə 100-dən çox aksiya keçirib"

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