Фуад Мурадов: Азербайджанцы мира должны объединиться

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Наша основная работа должна быть нацелена на объединение азербайджанцев мира. Если диаспорские организации действительно стараются ради Азербайджана, тогда должны осуществлять совместную деятельность".

Как сообщает Report, об этом на церемонии по случаю 16-й годовщины создания Госкомитета по работе с диаспорой заявил председатель комитета Фуад Мурадов.

"Вы можете сказать, что председатель новый, поэтому так говорит. Я говорю открыто, основу деятельности Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана составляет сотрудничество. Поэтому независимо от места вашего нахождения объединяйтесь. Родина не далеко, мы рядом с вами. Независимо от места вашего нахождения вы должны знать, что вы азербайджанцы", - подчеркнул председатель комитета.