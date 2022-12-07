Французский адвокат посетил Шушу

Французский адвокат Алан Тремолье в рамках визита в Азербайджан посетил культурную столицу страны - город Шуша.

Французский адвокат Алан Тремолье в рамках визита в Азербайджан посетил культурную столицу страны - город Шуша.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечено, что целью визита было ознакомление гостя с древней историей, богатой культурой Азербайджана, демонстрация последствий армянских зверств в Шуше, а также проводимых в городе строительных и реконструкционных работ.

A.Тремолье выразил благодарность организаторам за возможность посещения культурной столицы: “Для меня Шуша - прежде всего исторический и культурный город. Я ознакомился с Шушой, ее историей. Камни и деревья города словно рассказывают о перенесенных страданиях, о том, как с ними обращались, произошедших больших несчастьях и несправедливостях. Благодарю сопровождавших меня людей, всех, кто сделал эту поездку возможной”.

Французский адвокат также подчеркнул важность установления мира на Южном Кавказе.