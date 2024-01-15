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Французские СМИ опубликовали открытое письмо в связи с ситуацией с памятником поэтессе Хуршидбану Натаван

Французские СМИ опубликовали открытое письмо в связи с ситуацией с памятником поэтессе Хуршидбану Натаван На новостном портале Франции https://www.lagazetteaz.fr опубликовано открытое письмо председателя действующего в Праге Азербайджанского культурного общества “Натаван”, известной поэтессы Лейлы Бегим, адресованное французской общественности в связи с ситуа
Диаспора
15 января 2024 г. 18:56
Французские СМИ опубликовали открытое письмо в связи с ситуацией с памятником поэтессе Хуршидбану Натаван

На новостном портале Франции https://www.lagazetteaz.fr опубликовано открытое письмо председателя действующего в Праге Азербайджанского культурного общества “Натаван”, известной поэтессы Лейлы Бегим, адресованное французской общественности в связи с ситуацией с памятником выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в городе Эвиан-ле Бен.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в обращении было отмечено, что вандализм по отношению к памятнику азербайджанской поэтессе вызвал недоумение у просвещенных и творческих людей, проживающих в разных странах мира: “Известие о подготовке к сносу памятника поэтессе во Франции – стране, где была принята Декларация прав человека, основанная на принципах Просвещения, меня чрезвычайно разочаровало. Они хотят уничтожить памятник на родине Родена?”

Было подчеркнуто, что памятник, соавторами которого являются народные художники Азербайджана Салхаб Мамедов и Али Ибадуллаев, установлен в “Азербайджанском парке” в городе Эвиан-ле Бен 6 лет назад. В Азербайджане сохранены все религиозные храмы и исторические памятники, установлены статуи и барельефы выдающимся европейцам – Вольфгангу Амадею Моцарту, Николе Тесле, Шарлю де Голлю и другим.

Попытка убрать памятник Хуршидбану Натаван, которую с восхищением прославлял Александра Дюма, была расценена как объявление войны представителям культуры по всему миру: “Это равносильно отмене всех принципов просвещения, разрушению всех дипломатических отношений, установленных между двумя странами на протяжении десятилетий. Это разрушение моста, ведущего из прошлого в будущее”.

Напомнив, что французский философ Жиль Делез называл творческих людей “целителями цивилизации” и поблагодарив главного редактора газеты “La Gazette du Caucase” Жана Мишеля Брюна за защиту памятника, поэтесса заявила, что верит в победу здравого смысла.

Отметим, что Лейла Бегим является координатором Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы в Чехии и членом Союза писателей Азербайджана.

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Версия на английском языке French media publishes open letter of Natavan Society in Prague about statue of poetess
Версия на азербайджанском языке Fransa mediasında Praqadakı “Natəvan” Cəmiyyətinin şairənin heykəli ilə bağlı açıq məktubu dərc olunub

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