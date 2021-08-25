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Формируется новая группа межпарламентской дружбы Молдова-Азербайджан 

Формируется новая группа межпарламентской дружбы Молдова-Азербайджан  Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов встретился с председателем парламента этой страны Игорем Гросу
Диаспора
25 августа 2021 г. 17:50
Формируется новая группа межпарламентской дружбы Молдова-Азербайджан 

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов встретился с председателем парламента этой страны Игорем Гросу.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report со ссылкой на посольство, на встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе создание межпарламентской группы дружбы.

На встрече Г.Османов поздравил победившую на выборах партию "Действие и солидарность" и выразил уверенность в том, что установление стабильной власти поспособствует интенсификации и развитию отношений между нашими странами.

Поблагодарив посла Азербайджана за поздравления, И.Гросу отметил, что в настоящее время в парламенте ведется работа по созданию группы дружбы с Азербайджаном, которая, по словам И. Гросу будет завершена в сентябре.

Участвовавший на встрече председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов рассказал о деятельности азербайджанской диаспоры и, пользуясь случаем, пригласил И.Гросу на мероприятие, которое состоится 3 сентября этого года в Кишиневе.

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Версия на английском языке Moldova-Azerbaijan interparliamentary friendship group being formed
Версия на азербайджанском языке Moldova-Azərbaycan yeni parlamentlərarası dostluq qrupu formalaşdırılır

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