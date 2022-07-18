Фонд поддержки диаспоры начал новый проект по Карабаху

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры дал старт новому проекту ”Карабахские школы-побратимы”.

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры дал старт новому проекту ”Карабахские школы-побратимы”.

Как сообщает Report, первый проект будет реализован 18-24 июля.

В рамках проекта ”Карабахские школы-побратимы" учащиеся школы выходного дня, действующей в Швейцарии, и дети семей вынужденных переселенцев и шехидов проведут неделю в Республиканском детско-юношеском центре отдыха и здоровья "Джыртдан", расположенном в поселке Шувелан Хазарского района Баку. Предусматривается участие учащихся в культурно-просветительских мероприятиях, путешествие по красивым уголкам Азербайджана, посещение музеев.

В проекте участвуют 10 учеников и два воспитателя из Швейцарии и 14 учеников и два воспитателя из местных школ. На следующем этапе проекта будет организован визит местных школьников в Швейцарию.

Создание “Карабахских школ” в зарубежных странах начато по инициативе и поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В городах Нант (Франция), Берн (Швейцария), Варшава (Польша), Стокгольм (Швеция) начали работу школы выходного дня. Целью этих школ, наряду с обучением азербайджанских детей родному языку, литературе, истории и культуре, является прививание истин, связанных с Азербайджаном.