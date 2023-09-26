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Фарид Гаибов: Молодежь должна действовать совместно в интересах Азербайджана

Фарид Гаибов: Молодежь должна действовать совместно в интересах Азербайджана Азербайджанская молодежь должна думать о настоящем и будущем страны. На фоне происходящих во всем мире событий важны совместные действия молодежи в рамках интересов Азербайджана.
Диаспора
26 сентября 2023 г. 13:00
Фарид Гаибов: Молодежь должна действовать совместно в интересах Азербайджана

Азербайджанская молодежь должна думать о настоящем и будущем страны. На фоне происходящих во всем мире событий важны совместные действия молодежи в рамках интересов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов на "I молодежном форуме диаспорских организаций тюркских стран, посвященном теме "Гейдар Алиев и тюркский мир" в Баку.

"Сейчас мы переживаем славный период нашей истории. Это тяжелый путь. Но нам удалось восстановить историческую справедливость. Сегодня наша страна в силу динамики развития переходит на новый этап", - отметил министр.

По его словам, великий лидер Гейдар Алиев подчеркивал важность единства тюркского и исламского мира с целью укрепления азербайджанской диаспоры и предпринимал шаги в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Gənclər Azərbaycanın maraqları çərçivəsində birgə hərəkət etməlidirlər"

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